Відомими мало хто став

Одним з перших талант-шоу на українських телеекранах стала «Фабрика зірок», яка стала стартом для багатьох талановитих артистів

«Фабрика зірок» - це аналог французького шоу «Академія зірок». Формат шоу став настільки популярним, що його повторили ще в 50-ти країнах. В Україні перша «Фабрика» стартувала в 2007 році.

Politeka вирішила згадати найяскравіших учасників телепроекту і подивитися, як вони виглядають зараз.

Екс-солістка групи «Нікіта» Даша Астаф'єва запалила свою зірку на першій «Фабриці», продюсером якої був Юрій Нікітін. Саме він забрав Астаф'єву в групу. Цікаво, що в проекті Даша не посіла призове місце. Сьогодні вона будує сольну кар'єру.

Ще один учасник першого сезону шоу - Дмитро Каднай сьогодні є солістом групи Kadnay, яка двічі брала участь у Нацвідборі на "Євробачення".

Також перша «Фабрика» випустила в світ співачку Ольгу Цибульську (вона стала переможницею проекту) і Дашу Коломієць, яка сьогодні є успішною телеведучою.

Переможцями «Фабрики зірок -2» стали Володимир Дантес і Вадим Олійник. Продюсер шоу Наталія Могилевська створила з них групу «ДіО-фільми», яка деякий час була дуже популярною. Після розпаду групи Дантес вів кулінарне шоу, і тільки в 2019 році прийняв рішення повернутися на сцену. Він підірвав хіт-паради піснею «Тепер тобі 30» - відсилкою до пісні «Мені вже 20», яку він співав після «Фабрики».

У цьому ж сезоні брав участь Борис Апрель, який сьогодні став Зіанджею. Хлопець після нетривалої популярності вирішив змінити стать і стати жінкою. В жіночому вигляді він брав участь у проекті «Голос».

Крім цього, друга «Фабрика» засвітила зірки таких артистів як Аліса Тарабарова, Регіна Тодоренко, Влад Дарвін і Макс Барських. Всі вони сьогодні успішні артисти.

У третій «Фабриці», яку продюсував Костянтин Меладзе, знайшлося відразу дві солістки «ВІА Гри». Це Єва Бушміна та Санта Дімопулос. Крім цього, «Фабрика» допомогла прославитися талановитому автору Колі Серьгі.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала, як виглядала на самому початку відносин з Дантесом: "Вау, які миленькі".

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