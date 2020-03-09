Знаменита українська співачка Настя Каменських з'явилася на пісенному шоу "Голос" в новому образі

Анастасія є активним користувачем мережі, тому завжди ділиться різними кадрами зі своїх заходів і цей раз не став винятком, пише Рoliteka.net.

Артистка з'явилася на шоу "Голос" в більш спортивному вбранні, хоча зазвичай віддає перевагу класиці. На художник був чорний костюм з сріблястими смужками, а також кофті універсального розміру.

На представленому кадрі помітний також легкий макіяж і акуратна зачіска зірки, акуратні локони Анастасія перекинула за спину, сидячи за знаменитим суддівським кріслом.

«З святом весни і краси 💋 Сьогодні наша команда ПТП і NK буде дарувати вам багато позитивних емоцій і різноманітної музики! Ми підготували несподівані дуети та цікаві інтерпретації пісень з учасниками! Вокальні бої - складний етап так як нам чекає непростий вибір!», – написала Анастасія під новим постом, коментуючи новий ефір шоу «Голос.

Нагадаємо, Каменських порадувала шанувальників квітучим виглядом на новому знімку. Але фото співачка позує у білому гольфі під горло і джинсах. Волосся вона за звичаєм відкинула на спину, закинувши голову. Вона чарівно посміхається на камеру, тримаючи в руках вражаючих розмірів букет пионовидных троянд.

Свій новий кадр вона супроводила цікавим постом, в якому розмірковує про кольорах і таємному сенсі кольору їх пелюсток.

«Жінки дуже люблять квіти. Кожен букет – це завжди прояв різних почуттів та емоцій. У мене немає однієї улюбленої квітки. Наприклад в моїх руках неймовірно красива піоновидна парфумована троянда. Мовою квітів такий букет – це нагадування про величну силу жінки. Силі безмежної мужності, пристрасті, відданості і любові. Троянди, які означають досконалість, мудрість та красу. Залежно від кольору можна висловити різні емоції і почуття. Наприклад червона – це бажання і пристрасть. А білі троянди – це символ ніжності, світла і чарівності», – розповіла Каменських в новому пості в соцмережі.

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