Знаменитая украинская певица Настя Каменских появилась на песенном шоу "Голос" в новом образе

Анастасия является активным пользователем сети, поэтому всегда делится различными кадрами со своих мероприятий и этот раз не стал исключением, пишет Рoliteka.net.

Артистка появилась на шоу "Голос" в более спортивном наряде, хотя обычно предпочитает классику. На артистке был черный костюм с серебристыми полосками, а также кофте универсального размера.

На представленном кадре заметен также легкий макияж и аккуратная прическа звезды, аккуратные локоны Анастасия перекинула за спину, сидя за знаменитым судейским креслом.

«С праздником весны и красоты 💋 Сегодня наша команда ПТП и NK будет дарить вам много положительных эмоций и разнообразной музыки! Мы подготовили неожиданные дуэты и интересные интерпритации песен с учасниками! Вокальные бои - сложный этап так как нам предстоит непростой выбор!», – написала Анастасия под новым постом, комментируя новый эфир шоу «Голос.

Напомним, Каменских порадовала поклонников цветущим видом на новом снимке. Но фото певица позирует в белом гольфе под горло и джинсах. Волосы она по обычаю откинула на спину, закинув голову. Она обворожительно улыбается на камеру, держа в руках впечатляющих размеров букет пионовидных роз.

Свой новый кадр она сопроводила интересным постом, в котором размышляет о цветах и тайном смысле цвета их лепестков.

«Женщины очень любят цветы. Каждый букет – это всегда проявление разных чувств и эмоций. У меня нет одного любимого цветка. Например в моих руках невероятно красивая пионовидная парфюмированная роза. На языке цветов такой букет – это напоминание о величественной силе женщины. Силе безграничной храбрости, страсти, преданности и любви. Розы, которые означают совершенство, мудрость и красоту. В зависимости от цвета можно выразить разные эмоции и чувства. Например красная – это желание и страсть. А белые розы – это символ нежности, света и очарования», – рассказала Каменских в новом посте в соцсети.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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