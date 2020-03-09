Російська співачка Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, показала, як виглядала на свято 8 Березня

Артистка покрасувалася в класиці чорного кольору, яка трохи затьмарювала зовнішній вигляд знаменитості:

«Вітаю Нас, дівчатка... Ефір святкового шоу Валентина Юдашкіна відбудеться…», - повідомила вона у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

На Христині була сорочка і масивні прикраси на шиї, вона не зовсім посміхалася на фото, а на її вустах красувалася помада червоного кольору. Шанувальники зірки у мережі жваво відреагували на привітання Христини і почали вітати її у відповідь. Серед тих, хто прокоментував знімок зірки сцени, був один з найбільш знаменитих росіян - тенісист Євген Кафельников. Спортсмен, який належить до олімпу, якщо можна так висловитися, російський селебретіс, як і сама Христина, і її легендарна мати Алла Пугачова, поставив у своєму коментарі значок-емоджі у вигляді вогника, очевидно натякаючи на прекрасний зовнішній вигляд артистки.

Крім того, деякі користувачі відзначили, що Кристина, вік якої вже наближається до 50 років, трохи "постаріла", деякі - що вона "розкішна".

Раніше ми писали, що Орбакайте поділилася знімком, зробленим в Аспені, гірськолижному курорті в штаті Колорадо в США. Мабуть, відновлення ноги після перелому проходить успішно. Христина постала в теплому светрі гірчичного кольору, червоній дутій жилетці, кремово-молочному шарфі і білих рукавичках. Співачка в сонцезахисних окулярах повернула голову в бік від об'єктива і сперлася на поручень.

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