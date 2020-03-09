Відомий російський актор і чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, більш відомий під псевдонімом Тарзан, показав короткий ролик в Instagram

На кадрах Тарзан спочатку показує себе в білій розстебнутій сорочці та штанях. Він пролетів в кільці над натовпом, а потім спустився назад і вже зняв штани, показуючи всього себе. Навколо можна побачити дим і почути музичний супровід. Люди, що прийшли, залишилися задоволені, судячи з їх реакції. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли подивитися ролик майже 20 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Це космос", "Дуже гарний номер", "Перший раз його шоу бачила років 25 тому. Досі він такий же милий. У казионе "Фараоні" Москва було звичним бачити його постійно. Майже рідний. Сергій Глушко з днем народження тебе вітаю", "Круто на це хочеться дивитися і дивитися", "C днем народження Сергій".

Раніше ми повідомляли, що російський шоумен і стриптизер Сергій Глушко, більш відомий публіці як Тарзан, анонсував свою появу в ефірі популярного шоу.

На ролику Тарзан одягнений в незвичайний гольф з принтом запчастин. Він настільки облягає фігуру Тарзана, що прекрасно видно всі його м'язи. Артист широко посміхається і крутиться навколо себе підстрибуючи.

«8 го чекаю всіх у Вегасі, а поки....продовжуємо веселитися», - зазначив Тарзан.

Повідомлялося, що відомий російський актор Сергій Глушко, більш відомий під сценічним ім'ям Тарзан, чоловік української співачки Наташі Корольової, показав нові фотографії в Instagram.

На фото Тарзан позує з голим торсом, в штанях і без взуття. В цей раз Глушко вирішив не збирати волосся у хвіст. В руках він тримав іншу актрису, яка взялася за його біцепс. Вона була в чорній сукні і з хвостом На тлі можна побачити театральний реквізит і штору.

Нагадаємо, Тарзан зняв штани і вразив пікантною витівкою, Королева може пишатися

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