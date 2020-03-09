Відома українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про зміни у своєму житті, проблеми в транспорті через коронавірус, а також прокоментувала чутки про її роман з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком

За словами співачки, її зовнішнім змінам передували зміни в особистому житті. Про це співачка розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя".

Так у відповіді на питання Каті про те, що якщо дама змінює зачіску, значить у неї були або ж вона зараз переживає якісь особисті потрясіння, Злата сказала:

«Катя, ти, як завжди, вгадала. У мене були непрості відносини і дивлячись на ті фото і себе колишню я і захотіла змінити імідж», - відповіла співачка, яка зважилася кардинально перефарбувати колір волосся і обстригти його.

Крім того, артистка розповіла зоряній ведучій про те, що була раніше Балі і що через коронавірус у всьому світі її не хотіли пускати в літак, коли та мала намір повертатися в Україну, але все обійшлося.

Головним питанням короткого інтерв'ю стало: «Чи був роман з Хливнюком?». На що Злата сказала, що сподівалася, що Андрій запропонує їй дует:

«Просто випили кави пару раз, і я думала, що він хоче мені запропонувати дует... Але так як у нього нещодавно вже був дует, то я думаю, що буду шукати собі іншого компаньйона».

Нагадаємо, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що соліст групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк розлучився зі своєю дружиною Анною.

За інформацією каналу, пара вже майже півроку не живе разом і ініціатором розлучення, нібито, є Ганна. У пресі інформацію поширили ще і через те, що пара вже якийсь час не з'являється разом на людях.

Пізніше співак прокоментував журналістці чутки про розлучення особисто, але нічого конкретного не сказав і дуже неохоче реагував на питання:

«…Взагалі-то – це не Ваша справа… Не приносьте свою роботу додому і не тягніть домашні справи на роботу. І буде у вас все добре!», – відповів Андрій на питання про розставання з дружиною.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч скинула весь одяг і вразила нескромними танцями під дощем: «Ковбасить не по-дитячому».

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