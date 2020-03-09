Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала себе в незвичайному спортивному костюмі

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила оригінально привітати шанувальників з минулим святом, а заодно похвалитися своїм новим спортивним костюмом з колегою, пише Politeka.

Сьогодні Надя представила ніжний кадри з колегою, на якому блиснула яскравою посмішкою і світлим костюмом з рожевим жилетом.

«Дівчатка!!!! Із нашим святом ! Сьогодні нам можна все її 😂😈 ідеальна весна в ідеальній @katsurina.online 🖤 @dasha_katsurina ⚡️», – написала Надя під новим кадром.

Користувачі мережі почали коментувати побачене:

«Красиві🔥😍», «З святом, Надюшка❤️», «Спасибі😊 і тебе зі святом!!!💕🌺,» «Класна😍😍😍😍😍😍💕», «Надюш, з 8 березня тебе❤️❤️❤️», «І тебе ,Надя, з святом!!! Любові тобі нескінченною!!!!💋💋💋💋💋», «З 8 березня!🌷 Здоров'я, щастя і любові!💘», «Такі красиві 😻😻😻», «Оооо боже як це красиво😍😍😍😍 не можу😘💜👌👌».

Раніше Надя поділилася мотивуючим постом і розповіла, що їй допомагає тримати себе "на плаву".

Мене підсадила на аудіокниги @borodina Тепер, у мене немає відчуття, що в дорозі - я втрачаю час. Тепер все навпаки) Іноді я чекаю, коли ж я опинюся в машині і послухаю щось, що мене надихає. А ще знаєте, деякі люди дивляться телик і з ним розмовляють?) Так от я так роблю з аудіокнигами 😂 Я повторюю в слух, погоджуюся, починаю сперечатися, зупиняю, щоб запитати - « гей, в сенсі, серйозно?? Ось так треба робити?)))», – розповідає Надя в Instagram.

При цьому зірка розповідає, що зараз слухає і сама «мотиваційні штуки». Нещодавно, дослухавши одну книжку вона навіть розплакалася і відчула такий приплив щастя і сил, що зрозуміла: вона хоче поділитися цим з шанувальниками.

"Купуйте книги або Аудіокниги - це не важливо. Вибирайте жанр на свій смак. Колись я любила детективи, а тепер перейшла на мотиваційні книги, які тебе надихають і дають, часом, більше сил і енергії, ніж тренування в залі"

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