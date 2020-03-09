Звезда сцены, которая беременна от звездного актера Орландо Блума сообщила, что не стало родной и близкой для нее женщины

В возрасте 99 лет умерла бабушка Кэти Энн Хадсон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Перри.

Беременная артистка столкнулась с утратой и очень драматично ее переживает, в прощальном посте, посвященном бабушке, она написала:

«Я не знаю, когда душа переходит в новое тело. И если существует загробная жизнь, то есть ли там «зал ожидания» для тех, кто пришел и еще не ушел. Я задаюсь вопросом, получит ли поцелуй от моей бабушки душа, которая ждет, чтобы войти в новый мой мир. Я сердечно надеюсь на это».

Перри также отметила, что ее бабушка объединила ее семью и была замечательной женщиной:

«Думаю, что там у бабушки есть бокал ее любимого вина и самый модный образ, включая драгоценности, естественно. Все, что есть у меня — это от отца, а у него — от нее. Я так благодарна ей, что она сделала из нас настоящую семью», — подчеркнула знаменитость.

Хадсон не стало восьмого марта, она прожила долгую жизнь и ее запомнят, как большую трудягу, пишет Кэти:

«Моя бабушка была бойцом. Она пережила Великую депрессию, воспитала троих детей, в качестве швеи делала G-стринги для девушек из танцевальных шоу и других подобных персонажей в Вегасе. Она всегда была искренней, забавной и приятным человеком. Она была замечательной бабушкой».

Как известно, месяц назад несчастье атаковало Таисию Повалий: она неудачно упала и сломала ногу в двух местах.

Повалий призналась, что для нее это - настоящая трагедия, поскольку она привыкла выглядеть безупречно.

"Вчера была у врача, и он рекомендовал начинать потихоньку нагружать ногу. Слава богу, что у меня переломы без смещения – не пришлось быть закованной в гипс. Но пока доктор строго предупредил, что мне придется временно забыть про каблуки – только удобные тапочки. Для меня это трагедия, ведь всегда привыкла выглядеть безупречно", - откровенно заявила певица.

Она также в шутку заявила, что в произошедшем винован ее муж Игорь Лихута.

"В случившемся виноват Игорь. Он ведь меня постоянно подгогоняет – мол, концерты, эфиры, съемки, всегда надо спешить. Но, видимо, кто-то сверху подал мне знак, что лучше взять паузу, возможно, меня от чего-то временная обездвиженность уберегла. Например, сейчас опасно летать – везде этот коронавирус бушует", - добавила Таисия Повалий.

"Когда со мной случилась эта беда, я плакала, конечно, было больно и обидно, ведь столько планов нарушилось. Стараюсь побыстрее поправиться, поскольку в апреле в моем графике много выступлений и съемок – не могу подвести поклонников", - резюмировала певица и добавила, что травма не мешает ей общаться с любимым внуком.

Напомним, актрису, подменявшую Николь Кидман, убили прямо возле дома.

Также Politeka писала, что ушла из жизни известная актриса, Голливуд скорбит: сериалы с ней стали культовыми.