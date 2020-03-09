Відома українська співачка Світлана Лобода показала нові кадри в Instagram

На фото Лобода позує в те, що можна назвати сукнею, але дуже коротким. Воно мало леопардове забарвлення. Волосся в цей раз співачка залишила розпущеним. Образ Світлана доповнила синіми чобітьми. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Збираю костюми на Німеччину. У минулому році були божевільні концерти! Наша команда так чекала цей тур ... отже, починаємо в березні , продовжуємо в жовтні", - написала Світлана під фото.

Фанати встигли поставити більше 30 тисяч лайків і написали багато коментарів:

"Чекаємо тур по Росії. Красуня наша", "А можна костюмчики для Волгограда", "Ооооох, малятко LO вогненно увірветься. З поверненням", "Купальник це уніформа на сцені?", "Як інтенсивно! Звідки беруться сили", "Все просто шик".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Світлана Лобода показала на теплих кадрах, як відпочиває у свято 8-го березня.

Тільки вчора зірка повідомила, що покидає Україну, буквально через два дні після того, як провела там концерт.

А вже сьогодні артистка зворушливо привітала шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, після того, як похвалилася новим стильним чином.

Повідомлялося, що знаменита співачка Світлана Лобода показала на спеціальному відеоролику, як насправді відбувалися зйомки її останнього кліпу.

цього разу артистка вирішила представити закадровую зйомку, зроблену під час запису останнього кліпу «Новий Рим». До речі, дана робота Світлани вийшла у світ всього кілька днів тому, але викликала потік запитань з боку фанатів.

Головною родзинкою нової роботи стала зачіска і наряд Лободи – в кліпі волосся співачки були такими ж взлохмаченными, як і її шуба. А «п'яні» танці артистки і зовсім були довгий час однією з головних тем обговорень серед фанатів.

Нагадаємо, Лобода шокувала п'ятою точкою в шкіряних штанях прямо перед камерою

А ще Politeka писала, що Лобода розбурхала видом в одязі Ліндеманна перед концертом

Також Politeka повідомляла, що Ліндеманн приїхав до Києва разом з Лободою, кадри підірвали мережа



