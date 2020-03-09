Відомий співак Віталій Козловський відповів своїй колишній коханій на критику і чутки про відносини

Як повідомляє Politeka, про це він розповів під час спілкування з журналісткою Катею Осадчою.

Так, Раміна Эсхакзай в одному зі своїх інтерв'ю розповідала, що під час відносин з Козловським, у них не було інтиму.

«Що Раміна ще говорить? Не здивуюся, якщо вона з часом вигадає ще яку-небудь нову сенсацію і розповість її навіть тобі. Я їй бажаю гарного піару і поруч такого чоловіка, з яким вона не буде згадувати свої колишні стосунки. Я тобі колись казав, що я перегорнув сторінку свого минулого, а тепер я її вирвав, зім'яв, викинув і це згадувати не хочу. Цієї жінки в моєму житті не існувало і не існує», - зазначив співак.

При цьому Козловський ухилився від відповіді на питання про те, чи є у нього роман зі своїм концертним директором Юлією.

«Катя, я так тебе люблю! Знаєш, я вже багато "з'їв" собак і кішок, коли афішував своє особисте життя на загальний огляд. На сьогодні мені хочеться залишити для себе. Коли буде якась вагома подія – я тебе запрошу», - уточнив він.

До цього ми писали, що колишня наречена співака Віталія Козловського, популярна українська блогерша, ведуча передачі "Ходять чутки" Раміна Эсхакзай розповіла, чому зважилася на підтяжку обличчя

Раміна опублікувала фото і відео, на яких над її обличчям в області шиї проводять косметичні процедури. В коментарі до посту дівчина пояснила, що вона зважилася провести нехірургічну підтяжку шиї.

"більшою мірою ця процедура потрібна дівчатам 30+, але ми вирішили зробити експеримент в рамках роботи з шиєю. Хто стежить за мною, знає, наскільки сильні заломи у мене були і це не залежить від віку", - написала Эсхакзай.

Нагадаємо, экс-наречена Козловського розповіла про зради співака: "Була дуже нещасною".

Як повідомляла Politeka, Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Рамины: "Я її вирвав".

Також Politeka писала, що экс-наречена Козловського роздяглася і вразила видом в звичайному житті.