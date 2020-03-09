Зірка «Кварталу 95» Олена Кравець влаштувала відверті танці на камеру й підкорила всіх

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Доброго вечора», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно Руслана з команди «Заїнька», який знімає, як Олена Кравець танцює під пісню MOZGI «Аябо». Як можна помітити, дівчина в білому костюмі, який доповнюють красиві ланцюжки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ох і замануха», «як же я давно не була на дискотеці. Може теж влаштувати собі свято?», «супер», «молодець! Так тримати», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Олена Кравець поділилася весняним фото. На ньому артистка з'явилася у відвертому вбранні і при макіяжі з'явилося в її Instagram. Актриса поміркуємо про жіночій природі, привабливості жінок в очах чоловіків та інше:

"Закохана жінка, як квітка, що розпускається з першими весняними променями сонця. Вона заплющує очі, вдихаючи свіже повітря і підставляючи обличчя легкому вітерцю...", - так романтично і по-філософськи підписаний новий рекламний знімок артистки.

На фото: Олена постала в досить сміливому образі - її легка блузка, ймовірно, була розстебнутій або ж з глибоким декольте. Артистка посміхалася і тримала в руках коробку з ювелірними прикрасами.

Шанувальникам відомо актриси, автора і коміка дуже сподобалася така, цитуємо "легка" красуня Олена, вони написалаи, що зірка "все гарнішає" і ще про те, звичайно, що всі жінки з нетерпінням чекають приходу весни.

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