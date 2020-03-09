Джиган сам на себе не схожий

Відомий репер Джиган поділився кадрами з психлікарні в Instagram

18 лютого Джиган став четвертий раз батьком. Йому народила Оксана Самойлова довгоочікуваного сина. Хлопчика назвали Давидом. Музикант розповів шанувальникам про цю подію. Про це пише Старий.Хіт.

«Зрозуміти, які почуття ми зазнали, мабуть, зможуть тільки батьки трьох дівчаток або трьох хлопчиків. Я потім ще місяць не могла повірити. Навіть зараз дивлюся на нього і не вірю, що ось же він, наш синочок», — писала в мережі дружина Джигана.

Як з'ясувалося, у зірковій родині не все просто. Джиган шокував публіку тим, що попросив 5-річну доньку принести пиво, потім лаявся матом у прямому ефірі. Потім співак почав сваритися з репером Гуфом, якого звинуватив у зради дружині, відзначаючи, що разом з них ходив по стриптиз-клубах.

Є думка, що хтось відправив дружині відео, де видно зрада. Модель після цього вигнала його і подала на розлучення. Інші кажуть, що Джиган бив дітей і дружину.

Але виявилося, це не все. Не так давно Джиган показав ролик, на якому позує в білому халаті.

«Я психбольной. Мене добре лікують, годують добре. Бачите, я в психушці», — несподівано розповів чоловік.

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Колишня модель неохоче зізнається, що зверталася за допомогою хірургів.

Оксана Самойлова, дружина репера Джигана і, за сумісництвом, мати трьох дітей, вже давно дивує громадськість кардинальними змінами своєї зовнішності.

Ще кілька років тому дівчина виглядала ось так:

Сама Самойлова стверджує, що зробила собі тільки груди. За словами експертів, Оксана зверталася до хірургів, і не раз. Жінка поставила вініри, змінила форму губ, щік, підборіддя, зробила ендоскопічний ліфтинг, який перетворив всі її обличчя, а також була проведена ринопластика.

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