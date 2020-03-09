Прийомна дочка продюсера Потапа Горова Наталія показала фігуру в облягаючому топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, Горова позує в облягаючому топі, який підкреслює її ідеальне тіло, і джинсах. Доповнював образ дівчини елегантний кулон. Як можна помітити, дівчина позує в передпокої.

Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – знімок Горова викинула в Сторіс.

Раніше ми писали, що Наталя Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа і рідна – продюсера Ірини Горової всерйоз зайнялася підготовкою свого тіла до літа .

Дівчина нерідко розміщує в своєму Instagram знімки відвертого характеру. На цей раз вона показала фото іншого стилю.

У сториз Наташа Горова показала фото в оточенні спітнілих чоловіків. По всій видимості, кадр зробили в залі після завершення тренування.

Заняття було инстенсивным, про що свідчить втомлений і розпатланий вигляд дочки Потапа, а також підпис: «Було тяжко».

Також на фото неможливо не помітити виступили м'язи на ногах Горовий.

Для тренування вона вибрала обтягуючі лосини сіро-синього кольору і чорну вільну спортивну кофту. Короткі рожеві волосся зібрала ззаду.

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