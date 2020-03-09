Приемная дочь продюсера Потапа Наталья Горовая показала точеную фигуру в облегающем топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, Горовая позирует в облегающем топе, который подчеркивает ее идеальнее тело, и джинсах. Дополнял образ девушки элегантный кулон. Как можно заметить, девушка позирует в прихожей.

Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать – снимок Горовая выбросила в Сторис.

Ранее мы писали, что Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа и родная – продюсера Ирины Горовой всерьез занялась подготовкой своего тела к лету .

Девушка нередко размещает в своем Инстаграм снимки откровенного характера. На этот раз она показала фото иного стиля.

В сториз Наташа Горовая показала фото в окружении потных мужчин. По всей видимости, кадр сделали в зале после завершения тренировки.

Занятие было инстенсивным, о чем свидетельствует уставший и растрепанный вид дочки Потапа, а также подпись: «Было как-то тяжело».

Также на фото невозможно не заметить выступившие мышцы на ногах Горовой.

Для тренировки она выбрала обтягивающие лосины серо-синего цвета и черную свободную спортивную кофту. Короткие розовые волосы собрала сзади.

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