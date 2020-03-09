Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала фото з відпочинку в Instagram

На фото Ірина позувала в чорному топі і білим низом. Волосся у Сопонару були розпущені. Образ доповнила актриса прикрасами на шиї. Вона стояла боком, дивилась в камеру. На тлі можна побачити море і небо, а також частина берега. Фото було зроблено чорно-білим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже півтори тисячі лайків. Також вони написали кілька коментарів:

"Шикарна. Це законно такою бути?", "Іринка ти дуже добре. рассказиваешь новини в чисто news. Молодець, дивлюся кожен випуск", "Доню, чорно біле фото агонь".

Раніше ми повідомляли, що зірка «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару показала розкішне тіло у розстебнутому одязі.

«Богдан, ти зобов'язаний будеш на мені одружитися після цього…», - сказала дівчина фотографу.

Як можна помітити, Сопонару позує в облягаючому червоному платті, яке вирішила розстебнути і показати розкішне тіло. Спершу вона прикривала його руками, однак потім кинула це пропаща справа.

Однак, оскільки кадри були розміщені в Сторіс Сопонару, її шанувальники не змогли що-небудь сказати про тілі кумира.

Повідомлялося, що зірка "95 Кварталу" Ірина Сопонару проводить відпочинок за кордоном, звідки опублікувала чергову порцію знімків.

На зірці - бежевий топ з глибокими вирізами в області пахв і короткі джинсові шорти. Завершують пляжний образ чорна поясна сумка, гумка на руці і браслети. Також не можна не звернути уваги на яскраві манікюр і педикюр.

Ірина розпустила довгий білі волосся, які в підсумку розвивав вітер. Вона дивилася вдалину і виглядала дуже загадково.

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