Відома українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка "Кварталу 95", показала, чим її привітали на 8 Березня

Зірка опублікувала нове чорно-біле фото, на якому вона позує з великим букетом тюльпанів, пише Politeka.net.

Сама зірка позувала в топі, який спускався з її плечей. На шиї артистки видніыся ланцюжок.

Марта закинула волосся за вушка і посміхнулася. Макіяж з акцентом на пухкі губи завершив красивий образ. Вона просто цукерочка.

"«Весна підняла келихи тюльпанів» 🌷", - підписала фото українська знаментость.

За дев'ять годин пост зібрав понад 500 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.

Нагадаємо, Марта Адамчук родом з смт Кельменці (Чернівецька обл.).

Дівчина отримала магістра естрадного вокалу в Київському Університеті Культури і Мистецтв.

Красуня взяла участь у шоу «Голос країни», співала в «Танцях з зірками», «Х-факторі», виконала саундтреки до фільму Олексія Залевського «Z Joke”.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук постала у чорному, напівпрозорому гольфі.

Також для фото Марта вибрала блискучі легінси і довгі чорні чоботи.

Зірка виглядала стильно і про дуже спокусливо. Артистка вигиналася, сидячи на софі.

"Знайшли @maydanenko гарнюще місце 🤍", - написала Марта в пості.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала в чорному вельветовому вбранні на гудзиках. Крізь тонку тканину виднілася білизна Марти.

На шиї артистки помітний тонкий ланцюжок з кулоном, а на плечі - ручка від сумочки.

Марта зробила укладку, заклавши за вушко волосся з одного боку, тим самим вона засвітила акуратну сережку.

Раніше повідомлялося, що Марта Адамчук та її колега Віра Кекелія позували усміхненими, щасливими та веселими. Обидві дівчини виступають у "Кварталі" і є хорошими подругами.

Марта зачарувала кокетливим видом в короткій чорній сукні з довгими рукавами і трохи пишною спідницею, а також посвітила стрункими ніжками у високих чоботях.

А Віра була в темно-зеленый прямомій сукні нижче колін і такого ж відтінку піджаку.

Марта вирішила подражнити вагітну подружку, зігнувшись і вхопившись за живіт.

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".

Раніше Politeka повідомляла, що зірка "Квартал 95" у прозорій блузці підкорила стильним чином: "На краю землі".

Також Politeka писала, що Марта Адамчук переплюнула Земфіру і підкорила українців новим відео: "мурашки по шкірі".