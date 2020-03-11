Відома українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка "Кварталу 95", показала, чим її привітали на 8 Березня
Зірка опублікувала нове чорно-біле фото, на якому вона позує з великим букетом тюльпанів, пише Politeka.net.
Сама зірка позувала в топі, який спускався з її плечей. На шиї артистки видніыся ланцюжок.
Марта закинула волосся за вушка і посміхнулася. Макіяж з акцентом на пухкі губи завершив красивий образ. Вона просто цукерочка.
"«Весна підняла келихи тюльпанів» 🌷", - підписала фото українська знаментость.
Пишногруда екс-солістка "Серебро" посвітила солодкими місцями в одній сіточці: "Божественна"
"Чому так бридко?": Цекало розбурхав інтимними фото з молодою дружиною
Потужний антициклон накриє Україну, погода різко зміниться: детальний прогноз
Екс-Nikita потрясла п'ятою точкою в обтягуючому купальнику на камеру: "Краще, ніж у Каменських"
За дев'ять годин пост зібрав понад 500 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.
Нагадаємо, Марта Адамчук родом з смт Кельменці (Чернівецька обл.).
Дівчина отримала магістра естрадного вокалу в Київському Університеті Культури і Мистецтв.
Красуня взяла участь у шоу «Голос країни», співала в «Танцях з зірками», «Х-факторі», виконала саундтреки до фільму Олексія Залевського «Z Joke”.
Раніше ми писали, що Марта Адамчук постала у чорному, напівпрозорому гольфі.
Також для фото Марта вибрала блискучі легінси і довгі чорні чоботи.
Зірка виглядала стильно і про дуже спокусливо. Артистка вигиналася, сидячи на софі.
"Знайшли @maydanenko гарнюще місце 🤍", - написала Марта в пості.
Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала в чорному вельветовому вбранні на гудзиках. Крізь тонку тканину виднілася білизна Марти.
На шиї артистки помітний тонкий ланцюжок з кулоном, а на плечі - ручка від сумочки.
Марта зробила укладку, заклавши за вушко волосся з одного боку, тим самим вона засвітила акуратну сережку.
Раніше повідомлялося, що Марта Адамчук та її колега Віра Кекелія позували усміхненими, щасливими та веселими. Обидві дівчини виступають у "Кварталі" і є хорошими подругами.
Марта зачарувала кокетливим видом в короткій чорній сукні з довгими рукавами і трохи пишною спідницею, а також посвітила стрункими ніжками у високих чоботях.
А Віра була в темно-зеленый прямомій сукні нижче колін і такого ж відтінку піджаку.
Марта вирішила подражнити вагітну подружку, зігнувшись і вхопившись за живіт.
Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".
Раніше Politeka повідомляла, що зірка "Квартал 95" у прозорій блузці підкорила стильним чином: "На краю землі".
Також Politeka писала, що Марта Адамчук переплюнула Земфіру і підкорила українців новим відео: "мурашки по шкірі".