33-річна українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка "Квартал 95", підкорила публіку розкішним образом

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в "королівській" сукні зеленого відтінку з неймовірно пишною спідницею. Артистку зняли на вулиці поруч з офісною будівлею. Незважаючи на вражаюче оксамитовий березень, Адамчук все жнакинула на плечі чорний піджак. Марта позувала зі спини, тримаючи двома руками неосяжну спідницю і кокетливо дивилася через плече в камеру. Яскравий макіяж доповнив спокусливий образ красуні.

За лічені хвилини кадр отримав кілька сотень "сердечок" і компліментів в стилі "вау". Безумовно, дівчину в такому вбранні не могли не помітити перехожі на вулиці.

"Нам не потрібно боротися за право бути жінкою. Природа наділила нас цим. Пам'ятайте про це кожен день 🧚🏼‍♂️", - написала в соцмережі Марта.

"Мартуся, ти унікальна 😍"; "Приголомшлива спідниця 😍", - відповіли їй в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Марта змусила публіку захоплюватися стильним образом, опублікувавши портретне чорно-біле фото в Instagram. Дівчина постала у вбранні забарвлення "гусяча лапка" з мереживним коміром і оригінальною вставкою на грудях.

Заради виразності артистка присобрала волосся трохи назад, таким чином, відкриваючи обличчя і підкреслюючи ефектні вилиці. Наскільки можна зрозуміти по чорно-білому фото, на обличчі Марти мінімум косметики. Артистка відкрито і злегка зухвало дивиться прямо в об'єктив. Від фото так і віє якоюсь внутрішньою силою.

Також ми розповідали, як Марта підкорила публіку, обтянув стрункі ніжки в чорні легінси. Стильний образ співачка доповнила елегантним бежевим піджаком і чорними тонкими рукавичками.

Крім того, ми писали, що Адамчук похвалилася фото зі своєю вагітною подругою і колегою по "Кварталу" Вірою Кекелією. Дівчата покривлятися і посміялися на камеру. Марта подратувала подружку, випнувши свій живіт, ніби вона теж вагітна.

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".

Також Politeka писала, що Марта Адамчук переплюнула Земфіру і підкорила українців новим відео: "мурашки по шкірі".