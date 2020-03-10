25-річна українська актриса і танцівниця Анна Кошмал, особливу популярність якій принесла роль Жені в серіалі "Свати", без тіні збентеження посвітила плоским животиком

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить спокусливому образі. На чорно-білому знімку Ганна оголила живіт, привівши в захват шанувальників, що залюбовалися її пресом. На ній джинси, в'язаний топ і кофта темного кольору, яку та нескромно відкинула назад, відкриваючи погляду фанатів свої принади. Кошмал з трохи розпатланим волоссям зухвало дивиться в об'єктив, а на її обличчі грає легка посмішка.

За лічені хвилини фото зібрало понад 12 000 "лайків". Користувачі не змогли утриматися від хвалебних коментарів.

"Животик🔥😘😍"

"Нереальна😍"

"Класний прес !!"

"Така ніжна 🥰🥰🥰"

"ля прессуха яка😁"

"Ганна ти все квітнеш👍👍👍"

"нупрямваще!"

Раніше ми повідомляли, Кошмал підкорила мережу, виклавши фото, на якому постала в білому топі і такого ж кольору штанях. Відвертий наряд дав можливість шанувальникам досхочу насолодитися її чарівними вигинами. На плечі Ганна накинула шкіряну куртку. Коментуючі згадали Женьку, яку грала актриса в "Сватах", починаючи з п'ятого сезону. Справа в тому, що за час простою (з часу виходу шостого сезону і до початку зйомок наступного пройшло сім років) актриса кардинально змінила імідж. З дівчинки-пацанки Аня перетворилася в неймовірно жіночну й романтичну натуру. Але така деталь на згаданому фото, як косуха, нагадала фанатам про її минуле.

"Ти все одно залишишся Женею зі сватів🤡🤐🙈"; "Боже мій, ти така красива😻", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, Кошмал здивувала пікантною позою під час фотосесії. Дівчина вилізла з ногами на високий табурет заради гарячих знімків.

«Неймовірна», «Шикарна», «І як, і де таких роблять?», «Красуня», «От цікаво а ви заміжня?», - користувачі розсипалися в компліментах.

Нагадаємо, Женька з "Сватів" спустила сорочку і влаштувала фотосесію для дорослих.

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