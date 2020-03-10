Солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва показала незвичайні фото разом з Позитивом

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала кілька кадрів, зроблених в рамках спеціальної фотосесії разом з Олексієм Завгороднім, пише Politeka.

Так, на сторінці зірки з'явилися знімки в темному освітленні, причому зроблені спеціальному в новому стилі. Зазначимо, спільні кадри колег - Наді та Олексія завжди сприймаються прихильниками дуже привітно, оскільки багато з них бажають, щоб зірки разом – навіть незважаючи на те, що кожен із зірок має свою другу половинку.

На нових фото співачка разом з Олексієм стояла притулившись до нього і мило схиливши голову. На наступному - артисти трималися за руку, а за ними видно лише порожня сцена. Таким орбазом зірки нагадали про швидкий вихід музичної композиції, презентація якої відбудеться вже сьогодні. Називається нова робота "Назавжди/Ніколи", на яку артисти і випускають кліп.

«Та що зліва, дуже приваблива особа)», «Дуже дуже чекаю люблю вас ❤️❤️❤️», «Самі ❤️😍😍😍», «Завтра пісня в 12, під назвою "Назавжди/Никгода"», «Так класно, що пісня яка у мене на репите 24/7, на неї вийде завтра бомбезний кліп!», «Спасибі за такі фотки❤», «Це буде Топ», «Які гарні 😻😻», - відзначають користувачі.

Раніше Надя Дорофєєва показала себе в незвичайному спортивному костюмі. Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила оригінально привітати шанувальників з минулим святом, а заодно похвалитися своїм новим спортивним костюмом з колегою.

Сьогодні Надя представила ніжний кадри з колегою, на якому блиснула яскравою посмішкою і світлим костюмом з рожевим жилетом.

«Дівчатка!!!! Із нашим святом ! Сьогодні нам можна все її 😂😈 ідеальна весна в ідеальній @katsurina.online 🖤 @dasha_katsurina ⚡️», – написала Надя під новим кадром.

Користувачі мережі почали коментувати побачене:

«Красиві🔥😍», «З святом, Надюшка❤️», «Спасибі😊 і тебе зі святом!!!💕🌺,» «Класна😍😍😍😍😍😍💕», «Надюш, з 8 березня тебе❤️❤️❤️», «І тебе ,Надя, з святом!!! Любові тобі нескінченною!!!!💋💋💋💋💋», «З 8 березня!🌷 Здоров'я, щастя і любові!💘», «Такі красиві 😻😻😻», «Оооо боже як це красиво😍😍😍😍 не можу😘💜👌👌».

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