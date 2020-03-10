35-річний український актор і телеведучий Володимир Остапчук засвітився в новому скандалі, розсердивши українців жорсткою пародією на 8 Березня

Як передає Politeka.net, Остапчук, недобру славу якому принесло гучне розлучення з Оленою Войченко, висміяв "традицію" чоловіків брати на себе всі домашні обов'язки в Міжнародний жіночий день, щоб дати своїм половинкам відпочити. Остапчук написав забавні вірші, які поклав на музику з популярної пісні "Dance Monkey" групи "Tones and I", а також зняв кліп (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Чоловік знову лицар? З самого ранку Він таємниче зник за дверима і повернувшись з оберемком квітів, розпливаючись в усмішці, каже, шепоче і бажає. Тебе вітають всі: крім Нього, навіть дурні листівки в Viber, депутат з білборда і сусідський хлопчисько. Але головний подарунок для Тебе!!! ⠀

Сьогодні Він буде мамою. Він сам помиє, сам приготує (і ви це з'їсте, якщо їстівне), сам вигуляє й випере... Обережно! У відео багато "жизи" та чоловічого болю😂😘 ", - йдеться у підписі до ролика.

Кліп визвав неоднозначну реакцію у користувачів. Знайшлися, як ті, хто впізнав себе у "героєві" Остапчука, так і ті, хто відверто негативно поставився до пародії.

"Клоун, останнім часом зовсім **анулся"

"Фігня якась!"

"Що з голосом?слухати огидно"

"Жесть🙉🙉🙉🤦🏼‍♀️"

"порівняно з попередніми пародіями-нецікаво:нудно,неоригінально,пішло не в міру,вообщем не стильно.. 😕"

"Яка хе*ня👍👍👍"

"Що ж тобі так травмувало? Ну таке, інспектор не рекомендує"

"Сорі, але Ви виглядаєте дуже виснажено, з Оленою ви так не виглядали. А зараз ніби після запою..."

"Я ніколи ще не ставила дизлайк в ютубі, але це такий ка*єц. Це обурливо, що значить я ж не матір, тобто матір повинна орати і пох, а мужику досить відмазки я ж не мати"

"Вов, у тебе підробки пісень завжди добре виходять 👌👌Це твоє!! 😉"

Нагадаємо, Остапчук в кінці минулого року оскандалився розлученням. Його колишня дружина звинуватила Володимира в зрадах і в тому, що він не допомагає виховувати двох дітей.

Нагадаємо, Остапчук після пікантне фото з коханкою ошелешив визнанням.

Як повідомляла Politeka, Остапчук показав загальне фото з коханкою, пікантні фото облетіли мережа.

Також Politeka писала, що Остапчук змінився до невпізнання після розлучення: нове фото говорить саме за себе.