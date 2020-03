View this post on Instagram

Мужчина снова рыцарь? ⠀ С самого утра Он таинственно исчез за дверью и вернувшись с охапкой цветов, расплываясь в улыбке, говорит, шепчет и желает. ⠀ Тебя поздравляют все: кроме Него, даже глупые открытки в Viber, депутат с биллборда и соседский мальчишка. ⠀ Но главный подарок для Тебя! ⠀ Сегодня Он будет мамой. ⠀ Он сам помоет, сам приготовит (и вы это съедите, если съедобно), сам выгуляет и выстирает. ⠀ Он со списком простоит полчаса в молочном, аккуратно присылая фотки детской каши и Твоих любимых конфет. Он максимально собран и мил. ⠀ Он сегодня старается как никогда, лишь в редкие моменты выкрикивая: «Твою мать»! ⠀ Он не ругается, он понимает - папа никогда не станет мамой. ⠀ И таких как Он - миллионы. Сможет ли Он побыть с детьми весь день? Ну ладно - хотя бы пару часов. ⠀ Смотри мою новую пародию и знай, Он - восхищается тем, как Ты воспитываешь и вкладываешь любовь. ⠀ Ссылка на полную версию клипа в шапке профиля👆👆👆 ⠀ Осторожно! В видео много жизы и мужской боли😂😘 ⠀ #пародия #остапчук #жиза #8марта