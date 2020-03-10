Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як розважала шанувальників у США на яскравому концерті

Кілька днів тому співачка засвітилася на прогулянці в Чикаго, розповівши про те, що їй нелегко дається настільки насичений графік практично без вихідних і вільного часу хоч на годину, пише Рoliteka.net.

Нагадаємо, за словами самої зірки, вона вже встигла дати концерт у Маямі і Нью-Йорку, а також прогулятися по містам в ті рідкісні вільні години свого дня. При цьому Віра зазначила, що погода в США їй не подобається і вона навіть мучиться від того, що на вулиці так прохолодно.

А пізно ввечері в розділі Сторі Instagram вона показала, як виступала на довгоочікуваному концерті закордоном. Так, Віра змінила не один наряд.

Перший - чорний блискучий костюм, що складається з ультра-короткого топа і пишною спідниці, вигідно підкреслив форми зірки. А ось другий - костюм золотистого кольору, обтягуючий повністю її струнку фігуру, вдало поєднувався з світлими блондинистыми волоссям знаменитої артистки.

Раніше Віра Брежнєва здивувала зворушливими кадрами з чоловіком, представивши ті в соціальній мережі Instagram. Причому виступала артистка навіть у Міжнародний жіночий день, привітавши своїх шанувальниць. А щоб позбавити себе від непотрібних коментарів на адресу сім'ї, не забула зірка в розділі Сторі опублікувати зворушливі сімейні кадри.

Так, в спеціальному розділі Instagram співачка показала зворушливе звернення до чоловіка і цілий фотоколаж із знімками, на яких вона разом з Меладзе щасливо обнімаються і ніжно дивляться один на одного.

Варто відзначити, особисте життя Віри останнім часом привертає багато уваги. В Мережі регулярно спливають чутки про проблеми Брежнєвої з чоловіком. Одні звинувачують Костянтина Меладзе у зраді, а другі, особливо цікаві, навіть пророкують парі розлучення. Саме тому артистка не публікує в профілі звичних сімейних кадрів, щоб уникнути зайвої критики в свою адресу.

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