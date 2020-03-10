Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати" показалася шанувальникам в мережі у вельми несподіваному образі

Актрису, яка зіграла Валентину Будько в «Сватах» знають і люблять багато українців - персонаж Валюхи близький багатьом господиням і бабусям країни, але цього разу Тетяна дуже відійшла від звичного образу і здивувала шанувальників. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку Кравченко.

В образі клоуна, який, до того ж, ще і втомився, Тетяна виглядала трохи безглуздо. Вона широко посміхалася на камеру і підняла руку на знак привітання.

Шанувальники Тетяни Кравченко зазначили, що люблять її будь-якому її образі, але декому така екстравагантність у виконанні Тетяни здалася трохи недоречною і не дуже естетичною.

Нагадаємо, що зараз під Мінськом проходять зйомки сьомого сезону серіалу, який дуже довго відкладали. Влітку знімальна група зніме останні три епізоди серіалу, а вже восени 2020 року ситком вийде на екрани. З перервами проект триває вже 12 років.

Як повідомлялося, режисер серіалу Андрій Яковлєв розповів, що сьомий сезон популярного серіалу «Свати» стане останнім.

У новому сезоні творці серіалу планують зібрати всіх героїв серіалу, навіть тих, кого в картині «вбили». Крім цього, з'явиться кілька нових персонажів. Відомо, що серіал ввели мати нареченого-іноземця Женьки, а також молодих Валюху та Івана Будько. Син Федора Добронравова Віктор Добронравов зіграє молодого Івана, а актриса Дарина Рибак замінить Тетяну Кравченко.

Нагадаємо, Женька зі "Сватів" спустила сорочку і влаштувала фотосесію для дорослих.

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