Відома українська співачка Ганна MARUV Корсун показала новий ролик в Instagram

На кадрах MARUV позує в рожевому костюмі з панчохами, які підтримують бретельки. Зона декольте була зроблена у вигляді сердечка. Волосся були зібрані в два хвоста, які були спереду. Образ Корсун дуже схожий на персонажа Харлі Квінн. Навколо Анни розташувалися інші дівчата. Вони всі були в рожевих перуках з чубчиками. На тлі можна побачити ще й рожеву фіранку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

За півгодини відео подивилися понад 45 тисяч разів. Також вони залишили кілька коментарів:

"Не зрозумію слова.. Що вони співають???", "Скажу чесно одна зайва", "Так личить рожевий перуку", "Теж так вмієш походу", "Клас . Можу прописати кицьку", "Придатне музло", "І тумбочка спереду", "У мене телефон розплавився", "О так, моя кицька в зоні ризику", "англійською краще", " як все добре починалося. Але це фе. Це гімн бл**їй?", "Після віскі, всі баби кицьки".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Корсун MARUV Ганна показала нове фото в Instagram.

На фото Ганна позує в рожевому платті. З-під нього виднілися лямки для панчох, яких їх тримали. Зона декольте у Корсун була у вигляді сердечка. Також доповнила образ співачка довгими рукавичками. Волосся були зібрані у артистки в два хвостики, які стирчали спереду. Образ дуже нагадує героїню Харлі Квінн з "Загону Самогубців".

"З 8 березня кішечки. Нехай у нас буде все і нам за це нічого не буде", - написала Корсун.

"І кицька нарешті знайде прописку", "Чому такі дорогі квитки в Маріуполі", "Нехай вам красуні буде тільки свято ;)", "т усієї душі і серця вітаю дуже,дуже красиву,сексуальну дівчину З Святом весни і дівчат!", - написали під фото фанати.

Нагадаємо, українська співачка MARUV здивувала доволі неоднозначним кадром, що нагадує про презентацію її нової роботи.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала фото, зроблені в стильному іміджі.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя. Цей раз не став винятком.

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