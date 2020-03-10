Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, фіналістка "Танців з зірками", показала нове фото в Instagram

На фото Різатдінова позує в чорній сукні з відкритими плечима. Можна відразу зауважити, що Ганна без білизни. Волосся гімнастка в цей раз зібрала в хвіст. На тлі можна побачити сходинки, поручні, лампи, а також інші елементи інтер'єру. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити новий образ або написати коментарі під фото. Все із-за того,. що Різатдінова його публікувала в сторіс, де такі функції відсутні.

Повідомлялося, що українська гімнастка і зірка «Танців з зірками» Ганна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, опублікувала свіже весняне фото в мережі.

Телеведучий Володимир Остапчук, який під час шоу «Танців» вважав своєю суперницею Ризатдинову і часто потрапляв у скандал з-за цього, не зміг не прокоментувати фото, на якому видно неприкрите використання ретуші. Так, Ганна Різатдінова прибрала всі складочки на обличчі і ненатурально висвітлила фотографію, зробивши очі «ляльковими».

Повідомлялося, що українська гімнастка і зірка «Танців з зірками» Ганна Різатдінова похвалилася стрункою фігурою в спортивному костюмі.

На знімку Різатдінова одягнена в спортивні лосини і топ. Одяг вигідно підкреслює вигини тіла спортсменки та її струнку фігуру. Незважаючи на те, що гімнастка багато займається спортом, її фігура все одно залишається жіночною.

«Основні якості, яких навчає спорт: дисципліна, працелюбність, самовіддача, концентрація, сила духу, відповідальність, завзятість, наполегливість, цілеспрямованість, лідерство», - написала дівчина під фото.

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