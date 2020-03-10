Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка "Танцев со звездами", показала новое фото в Инстаграм

На фото Ризатдинова позирует в черном платье с открытыми плечами. Можно сразу заметить, что Анна без белья. Волосы гимнастка в этот раз собрала в хвост. На фоне можно увидеть ступеньки, поручни, лампы, а также другие элементы интерьера. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить новый образ или написать под фото комментарии. Все из-за того,. что Ризатдинова его публиковала в сторис, где такие функции отсутствуют.

Сообщалось, что украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, опубликовала свежее весеннее фото в сети.

Телеведущий Владимир Остапчук, который во время шоу «Танцев» считал своей соперницей Ризатдинову и часто попадал в скандал из-за этого, не смог не прокомментировать фото, на котором видно неприкрытое использование ретуши. Так, Анна Ризатдинова убрала все складочки на лице и ненатурально высветила фотографию, сделав глаза «кукольными».

Сообщалось, что украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками» Анна Ризатдинова похвасталась стройной фигурой в спортивном костюме.

На снимке Ризатдинова одета в спортивные лосины и топ. Одежда выгодно подчеркивает изгибы тела спортсменки и ее стройную фигуру. Несмотря на то, что гимнастка много занимается спортом, ее фигура все равно остается женственной.

«Основные качества, которым учит спорт: дисциплина, трудолюбие, самоотдача, концентрация, сила духа, ответственность, упорство, настойчивость, целеустремленность, лидерство», - написала девушка под фото.

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