Відома українська співачка Alyona Alyona показала нове фото з відпочинку в Instagram

На кадрі співачка позує в одному купальнику. Волосся в цей раз були зібрані у хвіст. Alyona Alyona стала навпроти Сонця і закрила його повністю. Купальник, швидше за все, був чорного кольору. На тлі можна побачити хвилі, пісок та небо. Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Дуже гарно", "Найкраща", "Перезалив чи що?" "А чим минуле фото не зайшло, воно теж було красиве", "Ти класна, дякую за те, що прививаешь мені любов до себе", "Дуже гарне фото, знаю номер матері", "Яка краса".

Раніше ми повідомляли, що українська реп-виконавиця Alyona Alyona під час відпочинку вирішила скинути все і похвалитися значними формами.

«Ти — сильна, ти — розумна, ти — креативна, ти — незалежна! В тобі чудово все! Все, що ти робиш, зроблено з любов'ю! Ти — хороша мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна. Будь завжди собою, люби себе і сій добро», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках співачка позує без білизни, прикривши значні форми кокосами. На іншому знімку дівчина сміється, задерши голову, але не забувши про кокоси.

Повідомлялося, що відома українська співачка Alyona Alyona показала себе у чорному закритому купальнику.

На кадрі Alyona Alyona стрибає бомбочкою прямо в басейн в чорному купальнику. На фото можна легко побачити об'ємні форми співачки. Репер додала на знімок також картоплю-фрі в склянці від відомої світової мережі. На тлі можна побачити різні рослини і будівля, швидше за все готель. Відомо, що Alyona Alyona зараз відпочиває в теплих краях.

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