Известная украинская певица Alyona Alyona показала новое фото с отдыха в Инстаграм

На кадре певица позирует в одном купальнике. Волосы в этот раз были собраны в хвост. Alyona Alyona стала напротив Солнца и закрыла его полностью. Купальник, скорее всего, был черного цвета. На фоне можно увидеть волны, песок и небо. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и успели оставить несколько комментариев под фото:

"Очень красиво", "Лучшая", "Перезалив или что?", "А чем прошлое фото не зашло, оно тоже было красивое", "Ты классная, спасибо за то, что прививаешь мне любовь к себе", "Очень красивое фото, знаю номер матери", "Какая красота".

Ранее мы сообщали, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona во время отдыха решила скинуть все и похвастаться внушительными формами.

«Ты — сильная, ты — умная, ты — креативная, ты — независимая! В тебе прекрасно все! Все, что ты делаешь, сделано с любовью! Ты — хорошая мама, сестра, жена, подруга! Ты — уникальная. Будь всегда собой, люби себя и сей добро», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках певица позирует без белья, прикрыв внушительные формы кокосами. На другом снимке девушка смеется, задрав голову, но не забыв про кокосы.

Сообщалось, что известная украинская певица Alyona Alyona показала себя в черном закрытом купальнике.

На кадре Alyona Alyona прыгает бомбочкой прямо в бассейн в черном купальнике. На фото можно легко увидеть объемные формы певицы. Рэпер добавила на снимок также картошку-фри в стакане от известной мировой сети. На фоне можно увидеть различные растения и здание, скорее всего отель. Известно, что Alyona Alyona сейчас отдыхает в теплых краях.

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