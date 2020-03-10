Новина про розлучення відомого українського шоумена Володимира Остапчука і його красуні-дружини Олени Войченко сколихнула громадськість ще в кінці минулого року

Досі ця тема обговорюється, тим більше, що стало відомо про зради телеведучого, пише Politeka.net. Зараз колишньому подружжю, яке пробуло в шлюбі 12 років, потрібно домовитися в питаннях, що стосуються двох дітей. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Проте, за словами Войченко, Остапчук не хоче брати на себе ніякої відповідальності. Зараз стало відомо, що чоловік перебуває у нових відносинах з 33-річною нотаріусом Христиною і, мабуть, нею зайняті думки шоумена.

Зараз пара викладає схожі фото і відео в соцмережах і нікого не соромиться.

В інтерв'ю “Зірковому шляху” Олена Войченко прокоментувала чутки про роман екс-чоловіка. За словами дівчини, їй зрозуміла поведінка нової пасії, але абсолютно незрозуміло, чому так чинить Володимир.

Як зазначила Войченко, зараз потрібно вирішити питання за утриманню, спілкуванню, хто буде з дітьми фізично і де вони будуть знаходитися.

"На жаль, Володимир тут не хоче ніякої офіційної відповідальності брати на себе. Тому, ймовірно, чи це вирішить суд, чи, дай бог, людина дійде до якогось розумного висновку", – повідомила Олена.

Пізніше колишня дружина Остапчука повідомила, що у Володимира не вистачає часу на спілкування, адже він працює.

Також Олена прокоментувала висловлювання колишнього чоловіка на концерті групи KAZKA. Так, він заявив, що на "Євробаченні-2020" переможе російська група "Little Big", тому українським виконавцям "Go_A" не варто їхати на конкурс.

Крім того, шоумен наголосив, що "Євробачення" - це конкурс "геїв, інвалідів і фріків". А потім пожартував про розлучення з Оленою, сказавши, що після цього скандалу у нього збільшилася кількість підписників у соцмережах. Проте пізніше шоумен вибачився за всі слова.

Нагадаємо, Володимир Остапчук у перший день весни заінтригував фото, де він усміхається з жіночою рукою на щоці. Мабуть, це рука тієї самої Христини, але поки що цю інформацію ніхто не коментує.

Нагадаємо, Остапчук після пікантне фото з коханкою ошелешив визнанням.

Як повідомляла Politeka, Остапчук показав загальне фото з коханкою, пікантні фото облетіли мережа.

Також Politeka писала, що Остапчук змінився до невпізнання після розлучення: нове фото говорить саме за себе.