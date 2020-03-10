Скандальний актор Олексій Панін різко розкритикував сучасних росіян, назвавши їх "упирями і уродцями"

Подібне висловлювання Панін опублікував на своїй сторінці в Instagram. Також він задався питанням, чому в Росії "живуть найзліші люди". Свою позицію пізніше артист прокоментував для російських журналістів.

Панін додав, що мова вже йде не про окремих людей. За словами артиста, "вся нація зійшла з розуму". Олексій назвав росіян "товариством злісних виродків", які ненавидять все навколо себе.

"Злі, заздрісні упирі! Їм плювати на людську біду! Вони залишають сотні тупих коментарів під постом з голою ж*пою в Instagram, а дивлячись в очі вмираючої дівчинки, якій потрібна допомога, роблять вигляд, що їх це не стосується", - зазначив артист.

Відзначимо, його пост був видалений, однак пізніше Панін опублікував його повторно, повідомивши, що його записи часто видаляються. В даний час запис знову зник зі сторінки російського актора.

В бесіді з російськими журналістами актор спробував виправдатись, що не планував лаяти співгромадян. До значної частини росіян він ставиться позитивно. Однак існує ряд людей, чия поведінка для нього неприйнятна. Зокрема, мова йде про вандалів, вбивць і політиків.

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