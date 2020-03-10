Відомий український хореограф Влад Яма показав спільне фото з дружиною в Instagram

На фото Влад і Ліля показали тільки свої голови. Вони були покриті рушниками або чимось подібним. Пара позувала в басейні. На тлі можна побачити великі скла. Сім'я була без одягу, хоча, швидше за все, в купальниках. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити фотографію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Влад Яма опублікував знімок в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відомий український телеведучий і хореограф Влад Яма привітав жінок зі святом незвичайним чином.

На знімку зірка стоїть на пляжі. На перший погляд здається, що він голий, адже зону трусів йому прикриває мушля, яку в руках тримає його дружина.

«Дівчинки, дівчини, жінки, бабусі наші, не можу приховувати свою любов, бажаю вам побільше справжніх чоловіків навколо, радості в душах, усмішок кожен день, жіночого щастя і нехай все в житті буде щиро і по-справжньому!», - написав Яма на честь 8 березня.

Шанувальники оцінили незвичайне привітання хореографа. Його вітальний пост зібрав майже 10 тисяч коментарів. Особливо в захваті були дівчата.

Повідомлялося, що Влад Яма здивував шанувальників кардинальним перетворенням.

Хореограф поділився новими кумедними кадрами в розділі Сториз свого Instagram. На короткому відео Яма показує, як буквально перетворюється на коня. На кадрах можна побачити, як хореограф лежить в ліжку і знімає себе на відео. При цьому за кадром чути дитячий сміх. Можна припустити, що за розвагами батька спостерігає маленький Ліон.

«На коня схожий чи що, я не зрозумів?», - вимовляє Яма.

Нагадаємо, Влад Яма зняв одяг у ванній кімнаті і привітав жінок

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