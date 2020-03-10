Відома американська співачка Біллі Айлиш показала тіло без одягу в соціальних мережах

Відео опублікувала користувач в Твіттер. У ролику видно, як виконавиця, яка зазвичай з'являється на публіці в мішкуватих речей, роздяглася до спідньої білизни, а після цього занурилася в чорну рідину. Про це пише Politeka.

У зверненні Айлиш каже, що вона постійно під пильною увагою і її критикують:

«Ви хочете, щоб я була менше? Слабші? М'якше? Вище? Хочете, щоб я була тихою? Мої плечі провокують вас? А моя груди? Живіт? Стегна? Тіло, в якому я народилася, — не те, чого ви хотіли? Якщо я ношу те, що мені комфортно, то я не жінка. Якщо роздягаюся, то повія. Хоча ви ніколи не бачили мого тіла, ви все судіть і судіть мене за нього», - сказала знаменитість.

Раніше ми повідомляли, що 18-річна американська співачка Біллі Айлиш показала, як відпочиває на Гаваях з подружкою.

Красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram відвертими кадрами. Дівчина тільки в грудні 2019 відзначила 18-річчя - і тепер шанувальники з ще більш пильною увагою очікують від неї гарячих витівок. Так, Біллі без краплі збентеження показала, як вона стоїть під струменем води, закинувши голову назад і закривши очі від задоволення. Зірка посвітила пружними принадами, одягненими в купальник.

Повідомлялося, що знаменита співачка Біллі Айлиш позбулася цінної речі під час свого виступу.

Про злочин знаменитість повідомила зі сцени.

Американську співачку Біллі Айлиш пограбували під час виступу на музичному фестивалі Austin City Limits в Остіні (штат Техас). Прямо під час концерту у неї пропало цінне кільце.

Після хіта Ocean Eyes 17-річна співачка спустилася до глядачів, а коли повернулася назад на сцену, зрозуміла, що у неї на пальці немає кільця.

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