Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала нові кадри в Instagram

На кадрах Леся плаває у великому басейні. На Нікітюк можна помітити тільки зав'язане рушник на голові. Іншого одягу не видно. На тлі можна побачити підсвічування. В кімнаті дуже сильно приглушене світло. Спочатку вона підпливла з іншого кінця до камери, а потім попливла назад. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дуже серйозна жінка. Дівчина людини-амфібії", - підписала кадри Никитюк.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під кадрами. Все із-за того, що Леся опублікувала їх у сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк після 8 березня показала знімок з лікарні і всіх спантеличила.

«Моя ліжечко. #Тінадобрийвечір», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку видно лікарняне ліжко, а на задньому плані сумку Никитюк, поряд з якою стоїть пляшка води.

Однак причини Нікітюк озвучувати не стала, а її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – знімок телеведуча викинула в Сторіс.

Повідомлялося, що Леся Нікітюк вирішила розповісти, що допомагає дівчатам створити фігуру в стилі Кардашьян насправді.

Так, в цей раз на сторінці в Instagram артистка представила не тільки своє фото в купальнику в перламутровому кольорі, але ще й серію-добірку кадрів з магазину.

"Я знайшла нам ти**ки, дівчата! А якщо комусь потрібно, то і додаткові стегна і попку. Ми врятовані!" – дуже іронічно підписала нові кадри артистка, представивши добірку накладних стегон і грудей.

Схоже, таким чином зірка вирішила висміяти особливо помітні «поради» від незадоволених її фігурою коментаторів.

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А ще Politeka писала, що Нікітюк показала, як виглядала до схуднення сім років тому

Також Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк показала рідних малюків, рідкісні кадри облетіли мережа



