Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новые кадры в Инстаграм

На кадрах Леся плавает в большом бассейне. На Никитюк можно заметить только завязанное полотенце на голове. Другой одежды не видно. На фоне можно увидеть подсветку. В комнате очень сильно приглушенный свет. Она сначала подплыла с другого конца к камере, а потом уплыла обратно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Очень серьезная женщина. Девушка человека-амфибии", - подписала кадры Никитюк.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под кадрами. Все из-за того, что Леся опубликовала их в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк после 8 марта показала снимок из больницы и озадачила всех.

«Моя кроватка. #Тінадобрийвечір», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке видно больничную койку, а на заднем плане сумку Никитюк, рядом с которой стоит бутылка воды.

Однако причины Никитюк озвучивать не стала, а ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать – снимок телеведущая выбросила в Сторис.

Сообщалось, что Леся Никитюк решила рассказать, что помогает девушкам создать фигуру в стиле Кардашьян на самом деле.

Так, в этот раз на странице в Инстаграм артистка представила не только свое фото в купальнике в перламутровом цвете, но еще и серию-подборку кадров из магазина.

"Я нашла нам ти**ки, девчата! А если нужно кому-то, то и дополнительные бедра, и попку. Мы спасены!" – весьма иронично подписала новые кадры артистка, представив подборку накладных бедер и груди.

Похоже, таким образом звезда решила высмеять особо заметные «советы» от недовольных ее фигурой комментаторов.

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