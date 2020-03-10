Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новые кадры в Инстаграм
На кадрах Леся плавает в большом бассейне. На Никитюк можно заметить только завязанное полотенце на голове. Другой одежды не видно. На фоне можно увидеть подсветку. В комнате очень сильно приглушенный свет. Она сначала подплыла с другого конца к камере, а потом уплыла обратно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Очень серьезная женщина. Девушка человека-амфибии", - подписала кадры Никитюк.
Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под кадрами. Все из-за того, что Леся опубликовала их в сторис, где такая функция отсутствует.
Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк после 8 марта показала снимок из больницы и озадачила всех.
«Моя кроватка. #Тінадобрийвечір», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованном снимке видно больничную койку, а на заднем плане сумку Никитюк, рядом с которой стоит бутылка воды.
Однако причины Никитюк озвучивать не стала, а ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать – снимок телеведущая выбросила в Сторис.
Сообщалось, что Леся Никитюк решила рассказать, что помогает девушкам создать фигуру в стиле Кардашьян на самом деле.
Так, в этот раз на странице в Инстаграм артистка представила не только свое фото в купальнике в перламутровом цвете, но еще и серию-подборку кадров из магазина.
"Я нашла нам ти**ки, девчата! А если нужно кому-то, то и дополнительные бедра, и попку. Мы спасены!" – весьма иронично подписала новые кадры артистка, представив подборку накладных бедер и груди.
Похоже, таким образом звезда решила высмеять особо заметные «советы» от недовольных ее фигурой комментаторов.
Напомним, Никитюк без штанов впечатлила идеальной фигурой, жаркое фото
А еще Politeka писала, что Никитюк показала, как выглядела до похудения семь лет назад
Также Politeka сообщала, что Леся Никитюк показала родных малышей, редкие кадры облетели сеть