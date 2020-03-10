Олена Кравець поділилася новими душевними кадрами зі свого авторського проекту «Іронічні читання»

Зірка Студії «Квартал 95» останнім часом виступає не тільки на сцені «Вечірнього Кварталу». Так, знаменитість разом з Оленою Андрейчиковою проводить читання оповідань Андрейчикової і Таші Карлюки в рамках нового проекту, який вони називають «Іронічними читаннями». При цьому письменниця і артистка виступають на сцені для вузького кола публіки.

Як повідомляє Politeka, Кравець опублікувала в Instagram нові фото з одного з таких виступів. На них можна побачити, що артистка вийшла на сцену в стильному брючному костюмі, який вигідно доповнюють яскраво-червоні туфлі на шпильці. Її колега по сцені також з'явилася в подібному вбранні. Волосся Кравець зібрала в низький вільний хвіст.

За словами самої Кравець, виступ був настільки емоційним, що вона не витримала і заплакала прямо на сцені.

«І як же вчора було дивно, як добре нам, як затишно і камерно. І як же хочеться залишити в пам'яті і розповісти про все…І про те, що я, здається, пару раз відривалася на кілька сантиметрів від землі, вірніше від сцени - задоволення від перебування в моменті. І про серветки, підхоплюючі мої сльози в деяких особливо пронизливих рядках. І про ком у горлі, що зрадницьки виникає у фіналі деяких текстів. І про можливість бути собою, сміятися над собою, читаючи начебто не про себе...», - написала артистка підписи до знімків.

Вона також подякувала авторам оповідань, а також глядачам і всім, хто допомагав організувати ці читання.

В коментарях шанувальники артистки відзначали її красу на знімках і мріяли особисто побувати на її читаннях.

До цього ми писали, що Кравець поділилася весняним фото.

Фото, на якому артистка з'явилася у відвертому вбранні і при макіяжі з'явилося в її Instagram.

На фото: Олена постала в досить сміливому образі - її легка блузка, ймовірно, була розстебнутій або ж з глибоким декольте. Артистка посміхалася і тримала в руках коробку з ювелірними прикрасами.

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Як повідомляла Politeka, Кравець з Кварталу 95 засвітила бюст в прозорій блузці, ефектний кадр.

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