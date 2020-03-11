Дочка легендарної Алли Пугачової співачка Крістіна Орбакайте покрасувалася на сходах в класичному вбранні

Артистка позувала в класиці чорного кольору, що складається з широких штанів і блузки з глибоким декольте, передає Politeka.net:

«Таксі замовлено! Цим все сказано.» 🚕 І тег «вона», - підписаний кадр. На Христині була сорочка і прикраса на шиї у вигляді зірочок, червона помада на губах і дещо зверхній погляд був присутній на її обличчі. Одну свою руку при цьому артистка сунула в кишеню.

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Числені підписники дуже пораділи словам з пісні Христини та її дещо зухвалому, але залучаючому увагу луку:

"Обожнюю цю пісню"

"Кайф!"

"Красуня"

"Ви - прекрасні!"

Раніше ми писали, що Орбакайте поділилася знімком, зробленим в Аспені, гірськолижному курорті в штаті Колорадо в США. Мабуть, відновлення ноги після перелому проходить успішно. Христина постала в теплому светрі гірчичного кольору, червоній дутій жилетці, кремово-молочному шарфі і білих рукавичках. Співачка в сонцезахисних окулярах повернула голову в бік від об'єктива і сперлася на поручень.

Нагадаємо, Пугачова розкрила таємницю, як хірурги перекроїли їй обличчя: "Робили операції на...".

Також Politeka писала, що Пугачову у відвертому вбранні застукали поруч з відомим співаком, рідкісні кадри.