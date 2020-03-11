Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала нові кадри зі зйомок "Хто зверху?"

На кадрах Леся в ритмічному повороті засвітила свою струнку фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Нікітюк.

Зоряна красуня сповнена ентузіазму і показала, як весело проводить час навіть працюючи. Так на артистці під час зйомок був коротеньких топ, білі черевики, обтягуючі лосини і широкий піджак. Волосся своє красуня-артистка розпустила.

При всьому при цьому зірка мережі і ТБ засвітила свій оголений підтягнутий живіт, стегна і підкачані ніжки.

У мережі жваво відреагували на публікацію Лесі і пишуть, що хочуть бачити багатьох знаменитостей на шоу, в тому числі навіть президента Зеленського.

Сама Леся підписала свій пост так:

«Хто Зверху знімаємо 10й сезон) всіх ведучих пережила, а Притулу виживу, а потім переживу🤣 Кого б з зірок хотіли б бачити на шоу? Пишіть в коментах😘».

Раніше ми повідомляли, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк після 8 березня показала знімок з лікарні і всіх спантеличила.

«Моя ліжечко. #Тінадобрийвечір», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку видно лікарняне ліжко, а на задньому плані сумку Никитюк, поряд з якою стоїть пляшка води.

Однак причини Нікітюк озвучувати не стала, а її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – знімок телеведуча викинула в Сторіс.

Повідомлялося, що Леся Нікітюк вирішила розповісти, що допомагає дівчатам створити фігуру в стилі Кардашьян насправді.

Так, в цей раз на сторінці в Instagram артистка представила не тільки своє фото в купальнику в перламутровому кольорі, але ще й серію-добірку кадрів з магазину.

"Я знайшла нам ти**ки, дівчата! А якщо комусь потрібно, то і додаткові стегна і попку. Ми врятовані!" – дуже іронічно підписала нові кадри артистка, представивши добірку накладних стегон і грудей.

Схоже, таким чином зірка вирішила висміяти особливо помітні «поради» від незадоволених її фігурою коментаторів.

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