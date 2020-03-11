Онука зірки сцени Софії Ротару Соня Євдокименко покрасувалася вдома біля дзеркала

Модель показалася перед фанами в мережі в повсякденному, але разом з тим стильному образі, пише Politeka.net.

Красуня-модель позувала у подертих широких джинсах і світлій сорочці. Соня була при макіяжі і зі стильним укладанням. Одразу Соня грайливо на особистих кадрах зі сторіз в Інста поморгала на камеру, а після - покрутилася перед дзеркалом, показуючи свою бездоганну фігуру.

Відзначимо, що можливості прокоментувати знімки у підписників Євдокименко не було, але раніше у своїх коментарях під постами моделі вони неодноразово зазначали, що Соня "неймовірна красуня" і просто "чарівна". Деякі писали, що вона дуже схожа на свою зоряну бабусю.

Також Соня дала зрозуміти підписникам в загальному, що багатьом своїй сім'ї зобов'язана і всіх рідних дуже любить.

Раніше красуня позує в дутій чорній куртці, яка виблискує на світлі. Соня не до кінця застебнула куртку, укривши шию волоссям: "Ого, такі вони довгі".

На моделі цікавий макіяж з акцентом на віки прикрашені жовтими тінями. На обличчі виділяються вилиці.

Незрозуміло, де позує онука зірки. Варто відзначити, що незвичне фото доповнює зелене світло, яке падає на обличчя Соні.

"Законний іноземець", - підписала фото співачка.

За 50 хвилин пост Євдокименко зібрав майже 700 лайків і трохи коментарів.

"Софія, ти 😍", "Ти зовні дуже красива. Значить всередині треба бути настільки сильніше ❤️", - написали користувачі мережі.

А раніше Соня надягла "споконвічно американську джинсу" і поніжилася в сонячному світлі. Молода артистка таким образом показала, як проводить свій ранок.

Красуня- артистка позувала, ймовірно, на диванчику або в кріслі своєї Нью-Йоркської квартири. Дівчина була в джинсовій суконьці або подовженій сорочці під пояс під яку, припустили її шанувальники, забула надіти бра. На такий грайливий "трюк" з боку молодої моделі, нібито, вказує форма, якої набула сорочка, коли Соня трохи зігнулася. Так це чи ні - достеменно невідомо, але цілком можливо, так як колись Євдокименко позувала посеред вулиці в широкому светрі на голе тіло.

Нагадаємо, онука Ротару не соромлячись показала своє тіло у спекотній позі

Також Politeka повідомляла, що онука Ротару без білизни зважилася на пікантну фотосесію

А ще Politeka писала, гаряча онука Ротару вразила зовнішністю, бабуся не змогла пройти повз