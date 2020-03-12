Маркл виїхала з Британії без чоловіка

Меган Маркл змушена була покинути Великобританію раніше принца Гаррі

Вона повернулася в Канаду до їх десятимесячному синові Арчі.

Перед цим пара влаштувала прощальний вечеря в елітному ресторані готелю "Горінг", повідомляє The Sun.

Принц Гаррі і Меган Маркл зустрілися зі своїми підлеглими. Вони побажали особисто подякувати їм за роботу. Пара закриє свій офіс в Букінгемському палаці 1 квітня, і деякі їх співробітники залишаться без роботи. Меган Маркл і принцу Гаррі все ж вдалося розлучитися з ними по-доброму.

Виявляється, знамениту пару пов'язували добрі відносини з працівниками офісу. Подружжя навіть влаштовували для них милі сюрпризи – такі, як вечірки з піцою.

Перед від'їздом до Канади Меган Маркл заплакала, прощаючись з чоловіком.

Нагадаємо, 9 березня Меган Маркл і принц Гаррі останній раз вийшли у світ в якості герцогів Сассекских – вони відвідали святкову службу у Вестмінстерському абатстві. Захід було присвячено дню Співдружності націй.

Герцоги Сассекские засвітилися на публіці в компанії королеви Єлизавети II, принца Чарльза, його дружини Камілли, а також з Вільямом і Кейт Міддлтон.

Більш того, на святкову службу приїхав прем'єр Сполученого Королівства Борис Джонсон зі своєю супутницею Керрі Сімондс, а також багатьма іншими гостями.

Схудла Меган Марк роздавала всім привітальні посмішки, спілкувалася з гостями - як дорослими, так і дітьми.

Зараз дружина принца Гаррі облаштовується на новому місці: за інформацією журналістів, закохані вже знайшли ідеальний будинок в елітному передмісті Торонто, де збираються жити разом з сином.

Крім того, згідно інформації, поширюваної ЗМІ, не виключено, що Меган Маркл повернеться в кіноіндустрію.

Нагадаємо, над принцом Гаррі нависла загроза, Маркл вивели на чисту воду: "Скоро всі забудуть...".

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