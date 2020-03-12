Відома співачка Тіна Кароль показала стильний образ, підкресливши свою привабливість під час фан-зустрічі в Одесі

Артистка має велику аудиторію, яка вже давно створила цілий фан-клуб, присвячений творчості Тіни, повідомляє Politeka. Так, нещодавно на сторінці "ФанТіни" в Instagram з'явився фотозвіт із зустрічі зірки з фанатами.

Так, на вечорі зірка з'явилася в досить пікантному вбранні – тісну сукню білого кольору з тонкими бретельками і глибоким декольте, яке ледь утримала форми зірки. Наряд дуже вигідно підкреслила фігуру зірки. Доповнила зірка свій новий образ звичним макіяжем з акцентом на червоні губи.

Закінчила новий «лук» зірки акуратна укладання волосся в «морські» хвилі і невеликі прикраси. На знімках Тіна з задоволенням робила селфи з шанувальниками і посміхалася на камеру, роздаючи автографи.

«Сама НЕЙМОВІРНА❤️❤️❤️❤️», «Неймовірна😍❤️», «Наша гордість♥️♥️♥️», «Неймовірна ❤️», «Тіна, така інша, вона така ніжна стала😘😘😘😘😘😘», «Тіна а де ти з Настею Каменських?», «Божечки 🔥❤️👍», «Чому Тіна така прекрасна?! 😍 це взагалі не законно 😂❤️», - написали користувачі в свою чергу.

Раніше Кароль показала себе в стильному образі, станцювавши з Баланом прямо під час виступу. Нещодавно пройшов черговий ефір пісенного шоу "Голос", під час якого Тіна традиційно заспівала і навіть з'явилася з Даном Баланом на сцені разом в час виступу.

додало Пікантності виступу не тільки те, що Тіна в новому образі та в окулярах спокусливо виконала пісню "Вабити-Бавити", але ще й співала її поруч з тих, хто бавиться і танцюючим Баланом.

Нагадаємо, що під час шоу стався досить пікантний момент між членами журі. Учасники команди Балана разом зі своїм тренером підготували сюрприз для Тіни. Хлопці виконали хіт співачки "Не дощ" у незвичайній аранжуванні.

"Ця пісня - подарунок від Дана для Тіни, і ми заспіваємо її так, що вона просто розтане і зрозуміє, як Дано її любить", - прокоментували виступ товариші.

Тіна захопилася виступом хлопців і вельми красномовно їх похвалила, ось Дано не втримався від «гострого» коментаря: "Коли з батьком будемо знайомитися? Я вже підготував промову, подарунки є, за нашим молдавським традицій. Все є, ми приходимо і просимо заміж і все таке...". На що співачка сказала: "Не так швидко математика складається".

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