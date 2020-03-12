Известная певица Тина Кароль показала стильный образ, подчеркнув свою привлекательность во время фан-встречи в Одессе

Артистка имеет большую аудиторию, которая уже давно создала целый фан-клуб, посвященный творчеству Тины, сообщает Politeka. Так, недавно на странице "ФанТины" в Инстаграм появился фотоотчет с встречи звезды с фанатами.

Так, на вечере звезда появилась в довольно пикантном наряде – тесном платье белого цвета с тонкими бретельками и глубоким декольте, которое едва удержало формы звезды. Наряд весьма выгодно почеркнул фигуру звезды. Дополнила звезда свой новый образ привычным макияжем с акцентом на алые губы.

Завершила новый «лук» звезды аккуратная укладка волос в «морские» волны и небольшие украшения. На снимках Тина с удовольствием делала селфи с поклонниками и улыбалась на камеру, раздавая автографы.

«Самая НЕВЕРОЯТНАЯ❤️❤️❤️❤️», «Невероятная😍❤️», «Наша гордість♥️♥️♥️», «Невероятная ❤️», «Тина, такая другая, она такая нежная стала😘😘😘😘😘😘», «Тина а где ты с Настей Каменских?», «Божечки 🔥❤️👍», «Почему Тина такая прекрасная?! 😍 это вообще не законно 😂❤️», - написали пользователи в свою очередь.

Ранее Кароль показала себя в стильном образе, станцевав с Баланом прямо во время выступления. Недавно прошел очередной эфир песенного шоу "Голос", во время которого Тина традиционно спела и даже появилась с Даном Баланом на сцене вместе в время выступления.

Пикантности выступлению придало не только то, что Тина в новом образе и в очках соблазнительно исполнила песню "Вабити-Бавити", но еще и пела ее рядом с веселящимся и танцующим Баланом.

Напомним, что во время шоу произошел достаточно пикантный момент между членами жюри. Участники команды Балана вместе со своим тренером подготовили сюрприз для Тины. Ребята исполнили хит певицы "Не дощ" в необычной аранжировке.

"Эта песня - подарок от Дана для Тины, и мы споем ее так, что она просто растает и поймет, как Дан ее любит", - прокомментировали выступление товарищи.

Тина восхитилась выступлением ребят и весьма красноречиво их похвалила, вот Дан не удержался от «острого» комментария: "Когда с батькой будем знакомиться? Я уже подготовил речь, подарки есть, по нашим молдавским традициям. Все есть, мы приходим и просим замуж и все такое...". На что певица произнесла: "Не так быстро математика складывается".

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

Также Politeka писала, что Тина Кароль взбудоражила своей красотой в воздушном платье