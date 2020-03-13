Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл на початку цього року приголомшили новиною про складання з себе повноважень
Зараз пара підчищає хвости, щоб остаточно перебратися до Канади, де живе вже кілька місяців. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на The Sun.
Нещодавно герцоги Сасекські повернулися в Лондон, де взяли участь у кількох заходах, а також самі влаштували прощальну вечерю для своїх підлеглих.
Першого квітня Гаррі і Меган зачинять офіс, в результаті персонал пари втратить свої місця. Тому було вирішено попрощатися з співробітниками.
Герцоги влаштували вечерю в елітному ресторані готелю Goring, який знаходиться неподалік від Букінгемського палацу. Прощання пройшло дуже емоційно, деякі співробітники навіть не стримали сліз.
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Зокрема, Меган і Гаррі підняли тост за персонал і подякували їм за все, що вони зробили. Ці слова не змогли залишити байдужими нікого з присутніх.
Зазначимо, у герцогів були добрі стосунки з працівниками офісу. Подружжя навіть влаштовувало для них милі сюрпризи – такі, як вечірки з піцою.
Після вечора Меган вирушила до Канади, її чоловік залишився. Меган Маркл заплакала, прощаючись з чоловіком.
Нагадаємо, герцоги Сасекськи і Кейт Міддлтон з принцем Вільямом зустрілися в честь Дня Співдружності 9 березня. Зустріч пройшла холодніше, ніж передбачалося.
Коли Кейт Міддлтон і принц Вільям зайшли в Вестмінстерське абатство, там вже були Меган Маркл і принц Гаррі. Останні радісно закивали в бік них.
Однак, Кейт відреагувала досить холодно, проігнорувавши посмішку Меган. Принц Вільям стримано кивнув.
Раніше повідомлялося, що Меган Маркл в честь Дня Співдружності вибрала сукню-міді смарагдового відтінку, вигідно що підкреслило її фігуру.
А свій образ вона також доповнила накидкою від Emilia Wickstead і капелюшком з сітчастим бантом в тон до сукні. Схудла герцогиня роздавала всім привітальні посмішки
На святкову службу також приїхав прем'єр Сполученого Королівства Борис Джонсон зі своєю супутницею Керрі Сімондс, а також багатьма іншими гостями.
Нагадаємо, над принцом Гаррі нависла загроза, Маркл вивели на чисту воду: "Скоро всі забудуть...".
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