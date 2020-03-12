Відома російська телеведуча, політик і світська левиця Ксенія Собчак показала нове фото в Instagram

На фото Ксенія позує в джинсах або джинсовій спідниці, а також кофтині. Волосся у неї були розпущені в цей раз. Собчак дивилася широко відкритими очима прямо в камеру. Знімок вийшов досить дивним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нарешті-таки і Бродський згодився,і не під фото з задумливим поглядом вдаль на захід сонця: Не виходь з кімнати, не роби помилку !!!", - написала Ксенія в мережі

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і почали активно обговорювати дивний образ Собчак:

"Ксенія, а чого з бровами у вас", "Практично Олена Воробей", "ну очевидно ж, що сліди старості вже не приховати макіяжем, потрібно більше фотошопу!", "Ксенія що з обличчям? До речі, я мільйонер підкажіть будь ласка че як куди вигідно вкинути в кризу?", "Ксенія вигляд хворої у Вас, все в порядку", "Скільки коштує кофта?"

Повідомлялося, що зірка російського ТБ Ксенія Собчак здивувала шанувальників видом у відвертому вбранні на мальовничому пляжі.

«Підніму хоч ногу вгору, раз рубль знову падає, а я не перестаю дивуватися тому, що це ще когось дивує», - підписала Ксенія свій новий знімок.

На фото світська левиця позує в, ймовірно, піжамі на містку типового пляжу на Мальдівах. Зірка ТБ підняла одну свою ногу в умовному вертикальному шпагаті, очевидно, на заздрість своєї зіркової "найкращій подружці" - зірки російського балету Анастасії Волочкової.

Шанувальники по-різному реагували на побачене:

«Відпочинок в цьому році походу буде у всіх на дачі 😭»,«Волочкова цього не переживе))», «ну ти хоч розумієш скільки людей буде в жопі, це взагалі не смішно, особливо бідним та пенсіонерам…»,«Волочкова відпочиває))) треба теж так спробувати)))», «так…».

Нагадаємо, Собчак збентежилася з-за відвертого визнання про те, чим займається будинку

А ще Politeka писала, що Собчак шокувала правдою про коронавирусе в Росії, приховують і замовчують

Також Politeka повідомляла, що Собчак посвітила грудьми у сміливому декольте і шокувала новою зовнішністю



