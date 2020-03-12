Відома українська співачка Оля Полякова показала новий кадр в Instagram
На кадрах Оля позує в блискучому сукню з відкритими плечима і без білизни. На голові у неї можна побачити маску у вигляді якоїсь птиці. Волосся Полякова вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ку-ку, ку-ку", - сказала Оля на камеру.
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Фанати не змогли оцінити кадри або написати коментарі. Все із-за того, що Полякова опублікувала їх у сторіс Инстаграма, де немає таких функцій.
Раніше ми повідомляли, що зірка української естради Оля Полякова з'явилася перед передплатниками у мегастильном сукню.
В сториз свого Instagram головна блондинка вітчизняної сцени опублікувала відео, на якому позує в чорному шкіряному міні-сукні, розшитій намистинами.
«Мої діти і моя тьолка!», – каже Ольга, показуючи своє оточення. У кадрі можна помітити дочка співачки і ще кілька людей.
Наряд облягає пишні форми зірки, а також відкриває її довгі і стрункі ноги, які, без сумніву, є однією з візитних карток артистки.
Оскільки коментувати сториз можливості немає, дізнатися, кого артистка мала на увазі під «дівкою», так і не вдалося. Однак почуття гумору зірки оцінили і без коментарів.
Повідомлялося, що Оля Полякоова покрасувалася в стильному кожушку на тлі Ейфелевої вежі.
Артистка без макіяжу, але в штанах в облипку і з розпущеним волоссям виглядала дуже свіжо і стильно. Крім того на виконавиці були актуальні в нинішньому сезоні високі черевики, светр з золотистим принтом і сумочка.
На знімках Ольга розташувалася на огорожі біля головної пам'ятки столиці Франції і грайливо посміхалася на камеру. Шанувальники оцінили простий, але цікавий образ виконавиці і обсипали її компліментами.
Нагадаємо, Полякова у міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість
А ще Politeka писала, що Полякова влаштувала ігрища з Кошовим і Ткачем з «Кварталу 95»
Також Politeka повідомляла, що Полякова і Нікітюк помірялись принадами прямо на сцені