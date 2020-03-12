Известная украинская певица Оля Полякова показала новый кадр в Инстаграм

На кадрах Оля позирует в блестящем платье с открытыми плечами и без белья. На голове у нее можно увидеть маску в виде какой-то птицы. Волосы Полякова решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ку-ку, ку-ку", - сказала Оля на камеру.

Фанаты не смогли оценить кадры или написать комментарии. Все из-зза того, что Полякова опубликовала их в сторис Инстаграма, где нет таких функций.

Ранее мы сообщали, что звезда украинской эстрады Оля Полякова появилась перед подписчиками в мегастильном платье.

В сториз своего Instagram главная блондинка отечественной сцены опубликовала видео, на котором позирует в черном кожаном мини-платье, расшитом бусинами.

«Мои дети и моя телка!», – говорит Ольга, показывая свое окружение. В кадре можно заметить дочь певицы и еще несколько человек.

Наряд облегает пышные формы звезды, а также открывает ее длинные и стройные ноги, которые, без сомнения, являются одной из визитных карточек артистки.

Поскольку комментировать сториз возможности нет, узнать, кого артистка имела в виду под «телкой», так и не удалось. Однако чувство юмора звезды оценили и без комментариев.

Сообщалось, что Оля Полякоова покрасовалась в стильном полушубке на фоне Ейфелевой башни.

Артистка без макияжа, но в штанах в облипку и с распущенными волосами выглядела весьма свежо и стильно. Кроме того на исполнительнице были актуальные в нынешнем сезоне высокие ботинки, свитер с золотистым принтом и сумочка.

На снимках Ольга расположилась на заборчике у главной достопримечательности столицы Франции и игриво улыбалась на камеру. Поклонники оценили простой, но интересный образ исполнительницы и осыпали ее комплиментами.

Напомним, Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость

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