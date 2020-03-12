Відома українська співачка Гайтана показала новий кадр в Инстаграме

На кадрі Гайтана позує в червоному прозорому платті. Вона сіла на дерев'яну підлогу на тлі стіни з кубів. Плаття виявилося з відкритими плечима, а співачка без білизни. Волосся в цей раз у артистки були випрямлені. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі. Все із-за того, що Гайтана опублікувала кадр в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Гайтана показала новий ролик в Instagram.

На кадрах Гайтана позує в велотреках і топі. Зачіска в цей раз у неї була пишною. Співачка стояла на біговій доріжці і ходила з нею. На тлі можна побачити вікно, штори і кімнатні квіти. Швидше за все, Гайтана була вдома.

підпису співачка розповіла про тренуваннях будинки та їх плюси. Адже, як вважає артистка, людина не завжди може знайти час для походу в спортзал, а вдома він може зайнятися собою в будь-який час. Гайтана в кінці зазначила, що для пробіжок використовує спеціальний додаток в телефоні, яке їй дуже допомагає.

Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана вирішила показати ідеальні форми у спортивному вбранні.

Так, опублікованому знімку Гайтана позує з зав'язаним на голові хусткою. Співачка розкрила кофту і засвітила соковиті форми в коротенькому топі. Також можна помітити ідеальні ноги зірки.

Уточнимо, що в руках Гайтана тримає iPhone 11 Pro. Сама фотографія зроблена з фіолетовим фільтром.

Шанувальники не змогли написати хвалебні коментарі образу Гайтани або оцінити знімок. Він був опублікований в сторіс, де функцій таких немає.

Нагадаємо, Гайтана позбулася білизни і влаштувала соковиту фотосесію в ліжку

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