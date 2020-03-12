Відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала фото з відпочинку в Instagram

На фото Кухар позує в закритому різнобарвному купальнику. При цьому варто відзначити, що він зовсім не закриває п'яту точку. Катерина лежить на лежаку, на яке постелила під себе рушник. Волосся в цей раз у балерини були зібрані. Кухар лежала з закритими очима під сонячними променями. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тривалий переліт і ми нарешті-то в країні посмішок... Правда, не встигли ми долетіти до Крабі, як на підлогу шляху в Арабських Еміратах, дізналися, що всі вистави в Національній опері України скасовані до 3 квітня у зв'язку з карантином... Моя довгоочікувана Джульєтта поки переноситься на невизначений період, так як графік до березня наступного року вже щільно розписаний", - написала Кухар під фото.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Відмінного і безтурботного відпочинку Вам!!! Побільше незабутніх і шалених емоцій", "Катя, закрили ваш театр, тепер насолоджуєшся? Мене тож з держслужби скоротили)", "Щиро за вас рада!", "Райського відпочинку вам і наповнення новими силами для нових , яскравих звершень".

Раніше ми повідомляли, що українська балерина Катерина Кухар показала нове фото в Instagram.

На фото Катерина позує в білому халаті. Вона присіла на коліна, щоб бути на рівні з дочкою. Волосся у Кухар були розпущені. Руками вона тримала за ноги дочку. Сама дівчинка стояла з зав'язаним хвостом і білому одязі. Вона фарбувала маму помадою або чимось подібним.

"Дівчатка, сьогодні наш день! Правда, син привітав мене з Днем Матері... Так що у кого що, а я святкую два свята))", - написала Катерина.

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