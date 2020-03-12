Відома українська виконавиця Оля Цибульська порадувала шанувальників пікантними кадрами зі зйомок нової передачі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

«Вгадай, яке шоу знімаємо?», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Цибульська змінює вбрання під музику, демонструючи всім розкішні форми.

«Ви дуже красива і мила», «обожнюю», «крута, сонечко», «не повірив спочатку, це робота», «обожнюю тебе! Дуже крута», - пишуть користувачі.

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Оля розповіла, що їй вдалося скинути 12 кілограм. Вона зайнялася собою, так як захотіла змінити своє сімейне життя.

""Ми з чоловіком давно у відносинах між "купити мультиварку на 8 Березня" і "його схвилює одна лише думка про мене" - я вибрала другий варіант. Утримувати рівень пікантності у відносинах нелегко, але воно того варте", - сказала Оля.

Цибульська додала, що можна отримувати задоволення від пари тільки в тому випадку, якщо отримуєш задоволення від себе. А останнім часом їй це не вдавалося. Вона перемикала виступи зі своїми каналами, видаляла більшу частину студійних фото. Останньою краплею було те, коли вона побачила шоу зі своєю участю. Оля не впізнала себе на екрані.

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