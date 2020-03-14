Відома українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка "Кварталу 95", з'явилася в цікавому образі
Зірка поділилася чорно-білим знімком у своєму Instagram, пише Politeka.net.
На фото Марта сидить за кермом авто. Спідниця її пишного плаття залишилася на другому сидінні і крім цього закрила пів тіла української знаменитості. Марта позувала в піджаку, під яким виднівся блискучий гольф.
Вона дивилася в камеру і посміхалася: "Нереально гарна".
Волосся Адамчук зализала назад, посвітивши блискучими сережками. Темні брови, чарівний погляд і усмішка - від цього не можна відвести погляд.
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В пості артистка міркувала про карантин, який оголосили в Україні у зв'язку з коронавірусом.
"Може, не варто засмучуватися, що багато подій скасовується. Все завжди відбувається по причині. І зараз ситуація складається так, щоб ми приділили увагу не лише своєму здоров'ю, але це ще і можливість приділити час собі внутрішніму своїм сімейним справам, хорошій книзі і просто - трошки озирнутися ... 🖤", - підписала фото зірка.
За 13 годин пост зібрав понад 300 лайків і один коментар.
""Прекрасна", - написала одна з користувачів мережі.
Нагадаємо, Марта Адамчук позувала в топі, який спускався з її плечей. На шиї артистки виднівся ланцюжок.
Марта закинула волосся за вушка і посміхнулася. Макіяж з акцентом на пухкі губи завершив красивий образ.
За дев'ять годин пост зібрав понад 500 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.
Раніше повідомлялося, що Марта Адамчук постала в "королівській" сукні зеленого відтінку з неймовірно пишною спідницею.
Артистку зняли на вулиці поруч з офісною будівлею. Незважаючи на вражаюче оксамитовий березень, Адамчук все ж "утеплилася", накинувши на плечі чорний піджак.
Марта позувала зі спини, тримаючи двома руками неосяжну спідницю і кокетливо дивилася через плече в камеру.
Яскравий макіяж доповнив спокусливий образ красуні.
Нагадаємо також, що Марта Адамчук з'явилася в чорному обтягуючому костюмі. Лосини підкреслили стрункі і рівні ніжки української знаменитості.
Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".
Раніше Politeka повідомляла, що зірка "Квартал 95" у прозорій блузці підкорила стильним чином: "На краю землі".
Також Politeka писала, що Марта Адамчук переплюнула Земфіру і підкорила українців новим відео: "мурашки по шкірі".