Дочка українського політика Михайла Добкіна, Алла, записала відео, де похвалилася зовнішністю

Модель часто публікує знімки і відео, на яких демонструє всю свою красу, пише Politekа.net. На одному з останніх відео дочка Добкіна зняла своє обличчя і зачіску. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Алла торкалася за пишне волосся і дивилася в камеру. Дівчина не посміхалася, а просто водила камерою, щоб краще зняти себе.

В пості Алла розповіла про весняне перевтілення. І звернулася до підписниць, яким вона і один з салонів краси можуть допомогти втілити бажання змінитися.

За 14 годин пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Терміново треба освіжитися після народження дитини 🙃 ", "І для Харкова хочемо такий подарунок 💝", "Весна - час, коли хочеться розквітати і ставати ще більш прекрасними 😍", "дуже хочеться обнулитися після зими, стресів і загальної паніки", "Хочу змін))", "Хочеться зустрічати весну красивою🙌🏻", "Яка класна новина! В силу останніх новин( карантин) хочеться підняти собі настрій❤️.", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Добкіна позувала в білих штанях і чорному піджаку. Під ним можна побачити футболку або майку.

Образ Добкіна доповнила пишною укладкою і кросівками. Фото робила дочка політика в дзеркало на телефон.

На тлі можна побачити стелажі, столики та інші елементи інтер'єру салону краси.

"Ну красиво ж", - написала Алла під фото.

Раніше повідомлялося, що донька Михайла Добкіна представила в своєму Instagram кадри, де вона красується перед дзеркалом у відвертому вбранні.

Алла позувала, ймовірно, у вбиральні і при цьому закинула свою ногу куди вище. Мабуть для того, що показати всю красу її золотистого наряду. Плаття моделі сяяло яскравіше золота, а образ Алли доповнила пишна зачіска і яскравий макіяж.

Нагадаємо також, що донька Добкіна красувалася в наряді рожевого кольору з глубким V-подібним вирізом на грудях і ланцюжком поверх, а також литих піджаку і брюках.

Модель позувала з телефоном біля дзеркала і перебувала в прекрасному настрої.

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