Де вона її так довго ховала

Відома співачка Світлана Лобода, яка зараз будує кар'єру в Росії, показала, як виглядає її молодша сестра

Свіжі знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото стоїть її мама, старша донька і молодша сестра Ксенія. Видно, що дівчина дуже сильно схожа на свою зоряну сестру, але вона на 10 років молодше. У дівчини темний колір волосся і така ж точена фігура, як у Світлани. Правда, обличчя Ксенії виглядає більш ніжним і природним.

Незважаючи на те, що пост артистки був присвячений дню народження матері, багато шанувальників звернули увагу на сестру Лободи, яка не настільки публічна, як Світлана.

«Як ви всі схожі один на одного! Сильні гени», «Як схожі, красуні які», «Сестра просто шикарна! Природна краса!», «І сістер яка у вас гарна, мама з татом постаралися», «Вся сім'я як на підбір, дуже гарні люди», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Світлана дуже близька зі своєю сім'єю. Незважаючи на те, що її сестра далека від шоу-бізнесу, схоже, вони часто спілкуються. Шанувальники навіть звернули увагу, що Ксенії дістаються речі Світлани. Так, на одному зі свіжих фото Ксюша з'явилася в сукні, яку до цього використовувала на своїх концертах Світлана. Це не дивно, що старша сестра ділиться з молодшою своїми нарядами, адже у них один розмір одягу.

Відомо, що Ксенія заміжня за київським бізнесменом Артемом Аурсаладі. Шикарні фотографії з весілля публікувала мати Лободи в своєму Instagram. Судячи по профілю дівчини, вона з чоловіком живе в Україні. Вона регулярно ділиться фотографіями з вечірок, відпочинку в теплих краях і поїздок по Україні.

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